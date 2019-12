Divisée politiquement entre le Nord et le Sud, la Belgique l’est aussi sur le plan cinématographique. D’un côté, les productions flamandes suscitent un grand enthousiasme… en Flandre. Sorti en même temps que Star Wars : The Rise of Skywalker, le quatrième volet de F.C. De Kampioenen, Viva Boma ! a déjà séduit 131 500 spectateurs, pour un box-office de 1 170 790 €. Torpedo, pour sa part, a attiré près de 100 000 personnes.

(...)