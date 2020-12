Face au coronavirus, l’image des super-héros en a pris un sacré coup, ces derniers mois. Plutôt que de sauver le monde comme d’habitude, tous ont préféré battre en retraite et attendre des jours meilleurs pour repasser à l’action.

Tous, sauf Wonder Woman. Depuis le 25 décembre, elle a retrouvé le chemin des écrans, sur la plateforme de streaming HBO Max ou dans les pays qui n’ont pas fermé leurs salles de cinéma. Avec un résultat mi-figue, mi-raisin : 85 millions $ de tickets d’entrées, c’est le meilleur démarrage mondial en période de Covid. Mais cela reste très insuffisant par rapport au budget engagé : 200 millions $, plus 100 de frais de marketing. Sur HBO Max, les données sont plus floues. Officiellement, on se contente de préciser que le taux de visionnage "dépasse toutes les attentes". Selon The Hollywood Reporter, la moitié des 12,6 millions d’abonnés aurait déjà visionné Wonder Woman 1984, ce qui constituerait un véritable succès.

(...)