Florence Foresti, une policière qui cogne dur dans le film belgeen salle le 26 février, quelques jours avant sa présentation des César.

C’est étrange cette envie de hurler "Mother Fucker" ou "Manquerait plus qu’elle soit drôle" avant d’entrer dans la suite du palace où se détend Florence Foresti. Des mots qui ne franchissent jamais la porte de la bouche. C’est qu’en dépit d’un physique à l’antithèse des sumos, même confortablement installée sur un divan qui résume à lui seul la notion de confort, la petite boule d’énergie impressionne. Ses phrases courtes, rapides, son sens de la repartie et sa capacité de balancer humoristiquement des horreurs ne donnent pas envie de faire le malin.

Pas question non plus de lui raconter des histoires. Même belges. Alors que pour Lucky, elle retrouve le cinéaste qui lui a fait effectuer ses premiers pas devant la caméra, en 2006, Olivier Van Hofstadt. Mais à l’époque de Dikkenek, elle avait le grade de commissaire dont elle rêve dans cette nouvelle comédie attendue en salle le 26 février.

"Ah, vous aussi, vous avez remarqué qu’il m’a dégradée ?", explique-t-elle avec un débit de mitraillette. "Je n’arrête pas d’être déclassée (rire). C’est la troisième fois qu’on me propose d’être policière. Parce qu’il y a une autorité naturelle que j’aime bien jouer. Caro a un côté justicière : elle délivre les femmes dans le bars du gros maquereau ; elle a sa moralité. Je l’aime bien. Et en plus, elle cogne (rire)."

Et elle donne des coups de boule…