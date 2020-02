L’humoriste et actrice présentera les César le 28 février. Elle est à l’affiche du film "Lucky" et sera sur scène à Bruxelles en mai. Adorée du public, elle tient à se préserver de la célébrité.

À quelques jours de la 45e soirée de remise des César circule une vidéo désopilante sur les réseaux sociaux. On y voit Florence Foresti, tunique échancrée très eighties, en prof d’aérobic faisant de l’œil à l’un de ses élèves qui n’est autre que… John Travolta. Un vidéo-montage en guise de teasing des César que l’humoriste et actrice française animera pour la seconde fois (elle s’est déjà prêtée à l’exercice en 2016) et dans lequel elle parodie Jamie Lee Curtis face à Travolta dans le film Perfect (1985). Une séquence rafraîchissante et très drôle. Mais ne vous imaginez pas qu’elle a été pensée et réalisée en un claquement de doigts ! "Florence Foresti ne lâche jamais rien. Elle a une exigence sur chaque mot, chaque virgule, chaque point, confie Thierry Suc, son producteur depuis un peu plus de huit ans.