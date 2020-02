À quelques jours de la 45e soirée de remise des César circule une vidéo désopilante sur les réseaux sociaux. On y voit Florence Foresti, tunique échancrée très eighties, en prof d’aérobic faisant de l’œil à l’un de ses élèves qui n’est autre que… John Travolta. Un vidéo-montage en guise de teasing des César que l’humoriste et actrice française animera pour la seconde fois (elle s’est prêtée à l’exercice en 2016) et dans lequel elle parodie Jamie Lee Curtis face à Travolta dans le film Perfect (1985). Une séquence rafraîchissante et très drôle. Mais ne vous imaginez pas qu’elle a été pensée et réalisée en un claquement de doigts ! "Florence Foresti ne lâche jamais rien. Elle a une exigence sur chaque mot, chaque virgule, chaque point", confie Thierry Suc, son producteur depuis un peu plus de huit ans. "Ce qu’elle dit, que ce soit dans ses spectacles ou dans ce qu’elle prépare en ce moment pour les César, est millimétré comme un chef d’orchestre avec sa baguette magique qui dirige sa partition. C’est-à-dire que rien n’est laissé au hasard : il y a très peu de place à l’improvisation. Quand elle est sur scène, c’est vraiment une pièce de théâtre unique ; c’est pour une personne qu’elle écrit, mais où elle joue le texte au cordeau."

D'EDF au café-théâtre