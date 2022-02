Bardée de prix en tous genres, plus de 500, Lady Gaga ne court certainement plus après les récompenses depuis bien longtemps. Pourtant, son absence parmi les nominations pour les Oscars 2022 ne passe pas inaperçue. Car beaucoup voyaient en elle une potentielle lauréate pour son rôle dans House of Gucci de Ridley Scott. Elle y incarne Patrizia Reggiani, l’ex-femme du couturier Maurizio Gucci, reconnue coupable d’avoir commandité l’assassinat de ce dernier. Une prestation saluée par la critique mais qui ne semble pas avoir émue l’Académie qui ne l'a pas retenue.

Ce choix de "snober" la chanteuse américaine reste en travers de la gorge des fans qui se déchaînent sur laToile. Ils dénoncent un vol pur et simple. “Croyez-moi, dans 5 ans, on ne se souviendra pas d’un seul des rôles féminins qui a fait l’objet d’une nomination pour la Meilleur actrice aujourd’hui. Mais de Lady Gaga bien. Fin de l’histoire”, note l’un d’eux. Pour certains, Jessica Chastain (Dans les yeux de Tammy Faye) n’a pas sa place aux côtés d’Olivia Colman (The Lost Daughter), Penélope Cruz (Madres Paralelas), Nicole Kidman (Being the Ricardos) et Kristen Stewart (Spencer), les 4 autres nominés. Elle devait revenir à la pop star.

L’incompréhension est d’autant plus grande que Lady Gaga figurait parmi les noms retenus pour le titre de Meilleur actrice lors des 4 cérémonies les plus importantes préfigurant les Oscars : les Critics Choice Awards, les Golden Globes, Les Screen Actors Guild Awards et les BAFTA Film Awards.

À ce jour, Lady Gaga a été nommée à trois reprises pour les Oscars. En 2016 pour sa ballade “Til It Happens to You”, dans la catégorie Meilleure chanson originale. En 2019, elle a remporté une statuette avec son tube “Shallow” extrait de la bande originale de A Star Is Born, film pour lequel elle était aussi nommée dans la catégorie Meilleure actrice.

Plusieurs fois en lice lors de Gloden Globes, elle en a reçu un pour sa prestation dans la mini-série American Horror Show (Meilleure actrice dans une mini-série ou un téléfilm). Idem lors des BAFTA Awards en 2019, cette fois-ci pour A Star Is Born, avec un prix récompensant à nouveau sa musique.