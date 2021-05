Il reprit la pièce et en fit un triomphe (plus de 700 représentations) avec ses nombreuses trouvailles humoristiques immortalisées finalement au cinéma en 1967.

Entre le réveil avec des pièces d’or dans La folie des grandeurs (“Il en manque une”), le changement de chaussure de La grande vadrouille, le rafistolage de la voiture dans Le corniaud et ses innombrables crises de colère, pas facile de dire quelle scène de Louis de Funès nous a le plus fait rire. Mais à coup sûr, il en est une qui revient systématiquement en tête : celle du nez étiré à l’infini, puis coupé avant de servir d’avion de guerre dans Oscar. Deux minutes d’anthologie, devant le regard ahuri de Mario David. Et pourtant, cette séquence aurait très bien pu ne jamais être tournée au cinéma.

(...)