Douze ans après L’Arnacoeur, Vanessa Paradis retrouve François Damiens mais dans une comédie de Samuel Benchetrit cette fois, Cette musique ne joue pour personne.

La compagne du réalisateur se trouve d’autant plus en terrain connu que ses partenaires de Chien, Bouli Lanners et Vincent Macaigne, sont aussi de la partie. Tout comme Joey Starr, Ramzi, Valeria Bruni-Tedeschi, Bruno Podalydès ou Gustave Kervern. Un fameux casting. Tourné actuellement à Dunkerque, le film raconte le parcours de solitaires, habitués à la violence, dont l’existence est complètement bouleversée par la découverte de l’amour, de la tendresse, de la solidarité, de la poésie, du théâtre et de l’art en général. Le tournage doit durer jusqu’à la fin de l’été. La date de sortie n’est pas encore programmée.