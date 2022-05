C’est l’année des Belges au Festival de Cannes. Virginie Efira ouvrira le bal en tant que maîtresse de cérémonie, avant un déferlement jamais vu d’œuvres noir-jaune-rouge sur la Croisette. Emmanuelle Nicot y défendra Dalva à la semaine de la critique, nos champions du box-office, Adil El Arbi et Bilall Fallah (Bad Boys 3) présenteront Rebel en séance de minuit, tandis que cinq de nos compatriotes lutteront pour la Palme d’or avec trois longs métrages : Felix van Groeningen et Charlotte Vandermeersch avec Les Huit Montagnes, Lukas Dhont avec Close, sans oublier, naturellement, Luc et Jean-Pierre Dardenne, avec Tori et Lokita. Cela en dit long sur la qualité de notre cinéma, malheureusement bien plus apprécié à l’étranger que chez nous.

