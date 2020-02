Gabriel Aghion, c’était la success story du cinéma français à la fin des années 90. Après avoir bousculé et fait rire avec ses personnages d’homos et leur univers tragicomique dans Pédale douce, le réalisateur et scénariste a connu sa période de gloire même si aucun de ses films suivants n’a réitéré le succès emporté par le trio Patrick Timsit/Richard Berry/Michèle Laroque. Ni au box-office, ni en succès d’estime.