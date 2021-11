Voilà qui va faire un choc à tous les fans de Marvel. Gal Gadot, l'incarnation de Wonder Woman au cinéma, passe de l'autre côté de la barrière. Elle qui sauvait le monde jusqu'ici va désormais empoisonner la vie d'une des héroïnes les plus populaires de tous les temps, Blanche-Neige. A la demande du réalisateur de The Amazing Spider-Man, Marc Webb, elle a en effet accepté d'incarné la méchante reine-sorcière dans la version live du conte, Snow White and the Seven Dwarfs.

"J'ai hâte de me tenir devant le miroir et de jouer cette méchante emblématique, a-t-elle déclaré à The Hollywood Reporter. Les personnes impliquées dans ce projet sont très spéciales" Et d'ajouter, dans Variety: "Il y a énormément de choses que je ne peux révéler, mais l'approche de l'histoire est très différente, fun et pleine de joie."

Le rôle de Blanche-Neige sera tenu par Rachel Zegler, 20 ans à peine, qu'on verra bientôt à l'affiche du West Side Story de Steven Spielberg. Le tournage devrait débuter en mars prochain au Royaume-Uni, pour une sortie encore prévue en 2022.