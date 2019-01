Catch 22, c’est THE mini-série produite par George Clooney. Une drama en six épisodes, adaptée du best-seller de Joseph Heller qui met en vedette Christopher Abbott. Mais si, c’est le "bogosse" vu dans Girls. Ce dernier incarne, Yossarian un pilote de bombardier durant la Seconde Guerre mondiale qui se fait passer pour un dément afin de rester au sol. Pendant ce temps, la mort poursuit son œuvre destructrice sur les champs de bataille et dans les cieux.

(...)