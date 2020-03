De son illustre et Charlot de père, Geraldine Chaplin a hérité du sourire. Et du sens de l’humour. Après avoir incarné Anne d’Autriche dans Les Trois Mousquetaires, Wallis Simpson dans The Crown, la reine-mère dans Britannia, la voilà en relation avec le roi Nicolas III de Belgique dans The Barefoot Emperor (en salle mercredi). "J’ai du sang royal, sûrement , interrompt-elle en riant. Charlot, c’est le roi. À New York. C’est le sang royal du cinéma."

(...)