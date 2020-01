Le film "1917", drame historique consacré à la Première Guerre mondiale a remporté dimanche soir à Los Angeles le Golden Globe du meilleur film dramatique. Son réalisateur, le Britannique Sam Mendes, a aussi été primé, face à des pointures comme Martin Scorsese et Quentin Tarantino.

"C'est une grosse surprise", a lancé le réalisateur ("American Beauty", le James Bond "Skyfall") en venant recevoir son prix du meilleur réalisateur. Il n'était effectivement pas considéré comme un favori face à des pointures comme Martin Scorsese ("The Irishman") et Quentin Tarantino ("Once upon a time in Hollywood..."). Le Golden Globe de la meilleure comédie a été attribué à "Once upon a time in Hollywood...", du réalisateur Quentin Tarantino, et l'acteur Brad Pitt a été récompensé pour son second rôle dans ce film. Le comédien américain Joaquin Phoenix a été sacré pour son rôle principal dans le film "Joker" et Renee Zellweger en tant que meilleure actrice dramatique pour son rôle dans le film "Judy", dédié à l'actrice Judy Garland.

Voici la liste des vainqueurs dans les principales catégories à l'issue de la 77ème cérémonie des Golden Globes :