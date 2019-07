La série noire continue pour 007. En débarquant à Londres et en invitant le prince Charles à rencontrer le plus efficace de ses agents secrets, l’équipe de Bond 25 comptait bien enfin tourner le dos à la malchance qui lui avait collé aux basques lors du tournage en Jamaïque. Daniel Craig enfin sur pied, l’Army’s Household Cavalry prête à apporter du décorum aux scènes d’action dans la capitale et l’Aston Martin V8 Vantage bien mise en valeur sur les clichés du compte officiel sur Twitter, tout semblait en place pour relancer positivement la mécanique bondienne.

Et voilà que, patatras, Grace Jones entre dans le jeu de quilles. Ou, plus exactement, en sort brutalement. Pour la dernière apparition de Daniel Craig en smoking, les scénaristes auraient eu l’idée de faire revenir une vieille connaissance de James Bond, du temps où il possédait le visage de Roger Moore. May Day, la maîtresse et cheffe de la sécurité de Max Zorin dans Dangereusement vôtre, en 1985, devait faire une apparition surprise dans la nouvelle aventure, selon The Sun.

Le tapis rouge aurait été déroulé spécialement pour elle, lors d’une réception avec tous les honneurs. Des attentions qui n’ont pas réussi à calmer la diva de 71 ans lorsqu’elle a jeté un coup d’œil au script. "Il s’est passé que Grace espérait un plus grand rôle dans le film et a pris sa brève apparition comme une offense, explique une source anonyme au Sun. Elle s’est tirée de là en moins de temps qu’il n’en faut pour préparer un Martini." On ignore si une autre légende sera amenée à la remplacer.

Au passage, une toute petite partie de l’histoire a été dévoilée, confirmant les vacances de James Bond en Jamaïque, avant d’être appelé à la rescousse par Felix Leiter pour retrouver un scientifique kidnappé par un ennemi mystérieux bien décidé à utiliser les nouvelles technologies pour menacer la planète. Ce qui est plus banal pour lui que de se faire plaquer, finalement.