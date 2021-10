Si vous avez adoré Rock’n roll, alors, ne manquez surtout pas Lui, la nouvelle comédie grinçante, excessive, interpellante et parfois trash de Guillaume Canet. "Pour Rock’n roll, il y avait l’envie de dire : Vous vous êtes bien amusé avec mon image, vous avez raconté ce que vous vouliez et maintenant, je vais m’amuser à mon tour avec Guillaume Canet et raconter des conneries, explique-t-il. C’était totalement assumé. Ici, le résultat est le même, mais c’est parti de manière différente. J’ai eu envie de parler à ce double qui m’ennuie depuis des années, me tire vers le bas, me fait douter. Je n’arrête pas de me prendre la tête, je me dis que les gens ne m’aiment pas, que mon travail est nul, je ne suis jamais satisfait. Le confinement a fait que cela a commencé à cogiter. J’ai fait un travail d’introspection. Et j’ai eu envie d’inventer un mec parlant à son double. C’est psychanalytique mais pas autobiographique."

