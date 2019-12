La troupe du Splendid doit beaucoup à l’acteur qui s’est éteint à 71 ans.

Atteint de la maladie de Charcot depuis deux ans, Guy Laporte est décédé dans la nuit du 10 au 11 décembre ont indiqué ses proches sur sa page Facebook. “Buvez un coup à sa santé, c’est ce qu’il aurait souhaité”, ont-ils ajouté pour finir le message. Car, oui, l’acteur était tout sauf un triste sire. Tout le monde a en mémoire son rôle de Marcus, le chef du village dans le premier volet de la saga Les Bronzés. Ou celui du “cousin” dans la suite : Les Bronzés font du ski.

Ce que l’on sait moins en revanche, c’est que Guy Laporte est à sa manière l’élément déclencheur des Bronzés. Chef de village au Club Med en 1974, c’est lui qui a invité la troupe du Splendid à venir se produire pour la première fois dans un des clubs de vacances de ce qui n’était pas encore un groupe de luxe. C’était en Côte d’Ivoire et c’est là que quatre ans plus tard, ils tourneront le premier Bronzés. “Toute l’équipe est venue me voir et ils en ont profité pour observer les gens. Et puis ils ont écrit mais sans me le dire. Je ne savais pas”, raconte-t-il dans le documentaire réalisé l’an dernier à l’occasion des 40 ans du premier film des Bronzés.

Mais avant le film, c’est sur les planches que le fruit des délires du Splendid au Club Med a pris forme avec Amours, coquillages et crustacés que la troupe ne manquera pas de venir de roder chez Guy Laporte avant d’en faire le film que l’on connaît en 1978, avec Patrice Leconte derrière la caméra.

Guy Laporte ne faisait donc pas partie de la troupe du Splendid mais il a longtemps gravité dans son sillage et celle-ci sait ce qu’elle lui doit. D’ailleurs, il apparaît dans plusieurs films réalisés par certains membres de la bande : Pinot, simple flic et Une époque formidable de Gérard Jugnot ou encore Marche à l’ombre et Grosse fatigue de Michel Blanc.

Patrice Leconte aussi a régulièrement fait appel à lui. On peut le voir dans Viens chez moi, j’habite chez une copine, Circulez, il n’y a rien à voir et Ma femme s’appelle reviens.

Guy Laporte a aussi tourné dans Subway de Luc Besson, dans Le voyageur imprudent de Pierre Tchernia et dans Les Charlots contre Dracula…