Alors qu’il s’apprête à retrouver Indiana Jones après avoir fait ses adieux à Star Wars et à Blade Runner, Harrison Ford continue de faire preuve d’une modestie réjouissante à 77 ans.

Les raisons de sa formidable carrière ? "Une grande partie de chance et les personnes talentueuses avec qui j’ai eu l’occasion de travailler. Le succès de George Lucas et Steven Spielberg a déteint sur moi. Je suis béni." On connaît des paquets d’artistes à la filmographie (ou discographie) famélique qui devraient en prendre de la graine.