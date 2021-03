Et une “annus horribilis” à ajouter à l’agenda de la famille royale britannique, une ! Déjà terriblement ébranlée par l’interview accordée par Meghan et Harry à Oprah Winfrey et les destructrices accusations de racisme, mais aussi des séries comme The Crown ou des films sur ses coulisses comme n’en connaît aucune autre famille régnante, elle peut s’apprêter à vivre un nouveau cauchemar dans un avenir assez proche. La chaîne de télévision Lifetime, qui avait déjà diffusé Harry&Meghan en 2018 sur leur histoire d’amour puis Harry&Meghan : Becoming Royal en 2019 sur leur expérience ensemble à la Cour, remet le couvert avec Harry&Meghan : Escaping the Palace. Mais cette fois, le ton sera fortement différent.