Le premier roman, Harry Potter à l’école des sorciers, est sorti voici un quart de siècle déjà, le 26 juin 1997.

Une balafre et des lunettes rondes, il n’en faut pas plus pour retourner, d’un coup de baguette magique, un quart de siècle en arrière. Très exactement le 26 juin 1997, lorsque sortent en toute discrétion dans quelques librairies britanniques les 500 exemplaires du premier tirage d’Harry Potter and the Philosopher’s Stone (traduit en français par Harry Potter à l’école des sorciers). À l’époque, à part Alice Newton, la fille du directeur de Bloomsbury, personne n’y croit. Sans son enthousiasme, la maison d’édition aurait probablement fait l’impasse sur ce roman jugé au mieux banal par les douze concurrents auxquels il a été présenté. Et serait ainsi passée à côté du jackpot le plus imposant de la littérature contemporaine. Un des 500 livres originaux a été acquis aux enchères pour la somme exorbitante de 90 000 dollars, et en 25 ans, il s’est vendu plus de 500 millions d’exemplaires des romans d’Harry Potter, traduits en 80 langues pour plus de 200 pays.