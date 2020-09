La rumeur paraît complètement folle. Et elle suscite énormément de réactions parmi les fans de la saga Harry Potter. Mais comme elle a été lancée par un des acteurs principaux du spin-off magique, à savoir Dan Fogler, elle n'est peut-être pas totalement dépourvue de fondement.

Dans une interview au site The Movie Dweeb, l'interprète de Jacok Kowalski laisse entendre que Rubeus Hagrid, le géant barbu ami du petit sorcier balafré, pourrait apparaître dans le troisième volet des aventures de Norbert Dragonneau, en tant que jeune écolier à Poudlard. "Il pourrait y avoir un crossover avec Hagrid, ce serait intéressant, explique-t-il. Est-ce ce que les gens prétendent ? Je ne le sais pas. J'y ai toujours pensé, parce que j'adore Hagrid. Qui n'aime pas Hagrid ?"

Puis il poursuit son idée, qui semble plus tenir du souhait qu'autre chose, sans jamais préciser si cela se trouve réellement dans le scénario. La mère d'Hagrid, Fridwulfa, "est là et vient vers Norbert. Elle lui dit: 'Je suis avec mon fils, pourriez-vous prendre soin de lui ?' Norbert répond: 'Eh bien, je suis plutôt occupé...' et moi je dis: 'OK, je vais m'occuper de l'enfant géant'. Je pense que ce serait une chouette connexion."

Et pour conclure, il verrait bien les stars de la série Harry Potter apparaître, eux aussi, à l'écran. "Avec le Time Turner, n'importe qui pourrait revenir. Hermione surgit par accident ou quelque chose comme ça, une sorte de clin d’œil."

Le tournage devrait débuter dans les prochaines semaines. Mais il faudra attendre le 12 novembre 2021 pour savoir si Dan Fogler a pris ses rêves pour des réalités.