Située dans le comté de Suffolk, en Angleterre, la propriété utilisée dans la saga du célèbre apprenti sorcier est à vendre.

Ils arrivent par bus entiers pour prendre des photos devant notre façade", ont expliqué Tony et Jane Ranzetta au MailOnline. "Souvent, ils frappent à la porte. Quand on a le temps, ça ne nous dérange pas de parler de l’histoire de notre maison, expliquent les propriétaires actuels de la demeure, celle-là même qui a vu les parents d’Harry Potter se faire tuer par Voldemort. C’est une maison spéciale. Notre agent immobilier pense que sa popularité est la raison pour laquelle il est si difficile de la vendre."

Cette fameuse habitation, baptisée "Vere House", se trouve dans le petit village médiéval de Lavenham, et est disponible sur le marché immobilier depuis deux ans. Elle est aujourd’hui proposée à 1 120 000 euros, soit 59 000 euros de moins que le prix d’origine.

Pour la petite anecdote, Tony et Jane n’auraient jamais donné leur autorisation pour que leur maison apparaisse dans le film. "Je m’étais endormi au cinéma quand mon fils m’a réveillé et m’a dit : ‘Papa, notre maison apparaît à l’écran !’ J e lui ai dit qu’il disait n’importe quoi. Mais quand j’ai levé les yeux, je n’ai pu que constater qu’il avait raison."

Comme ils ont du mal à trouver acquéreur, Tony et Jane ont décidé de proposer une partie de leur propriété en location sur Airbnb. Si cela vous tente de passer une nuit dans cette maison de l’est de l’Angleterre, il vous faudra débourser la somme de 140 euros.