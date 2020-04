Trois nouvelles séries de J.J. Abrams : Justice League Dark, Overlook et Duster.

Si les photographes n’ont d’yeux que pour les interprètes les plus glamour, les vraies stars d’Hollywood, aujourd’hui, sont les showrunners. Auxquels sont offerts des ponts d’or dont seuls les patrons de studio peuvent rêver.

Avec à son actif des séries comme Alias, Lost, ou Person of Interest, J.J. Abrams, par ailleurs aussi réalisateur du dernier volet de Star Wars , The Rise of Skywalker, figure tout en haut de la liste des concepteurs les plus courtisés de la planète. En août dernier, Apple TV + lui avait proposé 500 millions $ pour rejoindre ses rangs. Offre rejetée : il a signé avec Warner Media un contrat de 250 millions $ sur trois ans, afin de fournir de nouvelles séries à HBO Max (filiale de Warner Media) tout en gardant sa liberté créatrice pour le cinéma.

(...)

Un plantureux salaire qui se justifie aujourd’hui. La plateforme de streaming HBO Max, dont le lancement est toujours maintenu au mois de mai à une date non encore précisée, vient d’annoncer le lancement de trois nouvelles séries mises au point par J.J. Abrams. Et c’est du lourd.