Il suffit parfois d'un sifflement pour retrouver une âme d'enfant. Surtout s'il est accompagné du célébrissime "Hé ho, hé ho, on rentre du boulot". Un air qu'on va pouvoir reprendre de bon cœur, dans sa salle de bain (de préférence...) ou même devant son écran de télévision. Car pour la suite d'Enchanted, l'épatant mélange de conte de fées et de réalité tourné en 2007, Gisèle, la Blanche-Neige des temps modernes, va voir apparaître des petits compagnons qui nous ont tant fait rêver. Les Sept Nains, alias Prof, Atchoum, Simplet, Timide, Grincheux, Dormeur et Joyeux, vont en effet retourner au boulot, 73 ans après la sortie (le 21 décembre 1937) du chef-d’œuvre de Walt Disney, Blanche-Neige et les Sept Nains.

Leur rôle n'est pas encore connu, mais il sera essentiel, annonce la production. Ce qui donne encore plus hâte de découvrir Disenchanted, dont le tournage n'a pas encore commencé. Cette fois-ci, Gisèle formulera le vœu que sa vie, pas aussi rose bonbon qu'espéré, se transforme en conte de fées. En fait, elle va virer au cauchemar, avec l'intrusion de nombreux "méchants" issus de ce type de récit. Prise dans un piège à la Cendrillon, elle n'aura que jusqu'à minuit pour tenter de sauver son royaume, sa maison et retrouver une vie "normale".

Les prises de vues doivent débuter cet été en Irlande, avec les principaux acteurs originaux: Amy Adams, Patrick Dempsey, James Marsden et Idina Menzel. Auxquels s'ajoutent Maya Rudolph, Yvette Nicole Brown et Jayma Mays, toutes les trois annoncées dans des rôles maléfiques. Le résultat ne sera visible que sur Disney+, mais à une date non encore connue.