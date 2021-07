La classe. C’est le premier mot qui s’impose en rencontrant Helen Mirren. Bientôt suivis par un mélange de flegme aristocratique et de grains de folie bien britanniques. Une combinaison d’espièglerie, d’élégance et d’esprit qui lui permet d’être aussi d’incarner avec le même bonheur la Reine Elizabeth II (The Queen), la Mort (Beauté cachée), une tueuse implacable (Red), une voleuse dingue de gros bolides (Fast&Furious), une descendante de Klimt (La femme au tableau), une villageoise qui fait poser ses amies nues (Calendar Girl) ou une déesse maléfique (dans le prochain Shazam 2). Pas étonnant qu’à 75 ans, L’Oréal Paris lui demande toujours de fouler le tapis rouge du Festival de Cannes, “parce qu’elle le vaut bien”.