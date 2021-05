Hélène Ségara est-elle passée à côté d'une grande carrière d'actrice ? Alors que sa filmographie ne recense qu'une seule ligne, un documentaire (M et le 3e secret) dont elle est la narratrice, elle vient d'avouer dans 6 à la maison qu'elle avait pourtant reçu une proposition pour tenir le rôle principal d'un film de Baz Luhrmann emmené par Ewan McGregor, Moulin Rouge.

Interrogée par Anne-Elisabeth Lemoine pour savoir si on lui avait proposé des rôles au cinéma, elle a répondu : "Oui, plusieurs fois, et j'ai même refusé des essais pour Moulin Rouge." Avant d'ajouter: "Le producteur était venu voir Notre-Dame de Paris et il cherchait une Satine française. Pour Moulin Rouge, il voulait une Française. Et quand il a vu Esmeralda, il s'est dit : Pourquoi pas elle ! Elle danse, elle chante, elle joue la comédie..."

Pourtant, c'est Nicole Kidman qui a finalement décroché la timbale. "Le problème, c'est qu'ils m'ont proposé un bout d'essai où je devais être hyper dénudée, c'est-à-dire en guêpière, porte-jarretelles, etc. Et je me suis dit : Je vais perdre tous mes moyens, je n’y vais pas ! Donc Baz Luhrmann ne m'a jamais vue !"

Une guêpière et un porte-jarretelles: à quoi tient parfois une carrière...