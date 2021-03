Hello Kitty, va effectuer ses grands débuts au cinéma, après s’être fait les pattes sur des séries animées. New Line a confié à Jennifer Coyle et à Leo Matsuda le soin de la faire évoluer vers les écrans supérieurs, dans un film mêlant animation et personnages réels. "C’est non seulement une chance unique de donner vie à ce personnage bien-aimé, mais aussi l’occasion de diffuser un message d’amour, d’amitié et d’inclusion, tout ce que représente Hello Kitty", a déclaré la cinéaste. Point de vue partagé par son coréalisateur : "J’ai grandi au Brésil dans une famille japonaise, entouré de la fantaisie d’Hello Kitty, et cela me servait de rappel du fait que c’est OK d’être différent." Aucune date de sortie n’a été communiquée. Mais bien des kids doivent déjà être impatients.