La série très dark fantasy débarque sur Netflix et autant le dire d’emblée, elle est très attendue par une cohorte d’aficionados. C’est Henry Cavill alias Superman qui incarne le sorcier en chef de ce rendez-vous ultra-gothique tiré d’une saga polonaise ! Rencontre…

Il y a beaucoup de fans de l’œuvre du romancier polonais Andrzej Sapkowski à travers le monde. Les plus accros se sont demandé si vous pouviez incarner un "sorceleur" qui tienne la route. Aujourd’hui, au regard de votre remarquable performance, il n’y a plus de doute. Vous étiez né pour ce rôle. Mais dans quel état d’esprit étiez-vous lorsqu’on vous a proposé d’être la vedette d’une des séries les plus attendues de Netflix…

"Étant moi-même fan de The Witcher, je me voyais mal ne pas l’incarner dans les règles de l’art. Il était vital que je sois fidèle à la description de ce héros imaginé par Sapkowski. J’avoue que cela m’aurait peiné d’être l’acteur qui a fichu en l’air cette adaptation d’une grande œuvre de la littérature Dark Fantasy ! Du coup, je me suis vraiment battu pour décrocher l’audition. Je vous l’ai dit, je suis un vrai fan ! Et de la première heure. Je voulais rendre hommage à ce qui est, à mes yeux, un monument de la littérature fantastique !"

L’éditeur de jeux polonais CD Projekt a réalisé un jeu de rôles pour PC basé sur cet univers. Ce dernier, sorti le 26 octobre 2007 en Europe a rencontré un énorme succès. Du coup, en 2011 et en 2015, deux autres jeux sont sortis. Êtes-vous aussi un fan du joystick ?

(...)