Parmi les 46 longs métrages figurant dans le club très fermé des milliardaires au box-office mondial, sept sont des films d’animation Disney (La Reine des neiges 1 et 2, Indestructibles 2, Toy Story 3 et 4, Le monde de Dory et Zootopia) et quatre des adaptations de classiques de l’animation Disney (Le Roi Lion, La Belle et la Bête, Alice au Pays des Merveilles et Aladdin). Autant dire que dans la société aux grandes oreilles rondes, ce dernier créneau possède d’énormes avantages : peu de frais d’adaptation et la garantie de grosses recettes.

Ceci explique pourquoi aux seize (oui, vous avez bien lu) projets d’adaptation, elle vient d’en ajouter un dix-septième : Hercule. Guy Ritchie, qui avait fait un malheur avec Aladdin voici trois ans à peine, se retrouve en charge de ce nouveau défi. Pas si évident que cela, puisqu’à côté des humains Hercule et Mégara, on retrouve les dieux de l’Olympe et, surtout, une flopée de personnages mythiques, comme les diablotins de Hadès, le satyre Philoctète et le cheval ailé Pégase. Le casting et la date de sortie n’ont pas encore été communiqués.