A Hollywood, paradis des effets spéciaux et des nouvelles technologies, on connaît enfin la star qui tient lieu d'exception censée confirmer la règle. Christopher Walken, acteur hors normes spécialisé dans les rôles un peu inquiétants et danseur de tango éblouissant, vient de confier durantêtre complètement passé à côté des nouveaux moyens de communication. Une confession faite alors que l'interview se déroulait via Zoom, à distance.

Devant l'étonnement de son interlocuteur, le facétieux bonhomme de 77 ans a eu cette réponse merveilleuse: "Je ne me suis jamais investi là-dedans parce que ce serait étrange qu'un enfant de 10 ans soit meilleur que moi." Et d'ajouter, avec un bon sens déroutant: "Un téléphone portable, c'est comme une montre: si vous en avez besoin, il y a toujours quelqu'un d'autre qui en a un."

Imparable. Et voilà pourquoi de sa vie, il n'a jamais envoyé un e-mail ni un SMS. Une raison de plus de le faire figurer dans le grand livre des records...