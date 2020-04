Avant de tenir tête à l’espion de sa Gracieuse Majesté, elle s’était fait connaître dans un rôle tout aussi british, celui de Cathy Dale, partenaire de John Steed, dans Chapeau melon et bottes de cuir. Puis elle a rejoint le casting de la série Jason et les Argonautes.









Après sa prestation dans Golfinger, elle a été à l’affiche de prestigieuses distributions, apparaissant notamment aux côtés de Sean Connery et Brigitte Bardot dans Shalako. Ou de James Dean dans Rio Verde. Sans compter d’innombrables séries. À la fin des années 90 et début du nouveau millénaire, on a également pu la voir dans La malédiction de la momie, Le journal de Bridget Jones et Appelez-moi Kubrick.