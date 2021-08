Les réalisateurs Jennifer Kluska et Derek Drymon ont été méchamment bien inspirés d’intituler le quatrième volet d’Hôtel Transylvanie Changements monstres. Même s’il n’est pas sûr que les modifications en question raviront les fans de la saga animée.

Sony a en effet pris tout le monde de court en vendant les droits cinématographiques (hors Chine) du film d’animation humoristico-effrayant à Amazon Prime Video. Du coup, la sortie en salle, prévue chez nous le 6 octobre, est annulée.

Selon Variety, cette opération rapporterait 100 millions $ à Sony, le seul grand studio ne possédant pas sa plateforme de streaming. Une somme rondelette en soi, mais qui ne paraît pas énorme au vu des recettes cumulées des trois premiers opus : 1,3 milliard $.

Comme le studio a multiplié ce type d’opération depuis le début de la pandémie (Greyhound pour Apple TV +, An American Pickle pour HBO Max, Happiest Season pour Hulu, Fatherhood, Les Mitchell contre les machines et Vivo pour Netflix, ou Cendrillon pour Amazon), beaucoup y voient un changement de stratégie en faveur du digital à la maison.

Une étude, intitulée 2021 Predicting the Pandemic, renforce ce sentiment. Interrogés sur leurs préférences concernant les nouveautés cinématographiques, 38 % des 3 008 Américains sondés ont déclaré vouloir les découvrir uniquement dans le fauteuil de leur salon, contre 36 % devant l’écran géant d’un cinéma et 26 % tout autant intéressés par le streaming que par la salle. La même étude révèle que si 19 % des cinéphiles avaient déjà payé pour voir un long métrage en primeur en streaming en juin 2020, leur nombre est passé à 33 % un an plus tard.

L’avenir du 7e art est peut-être en train de se jouer : les plateformes ne cessent de gagner du terrain.