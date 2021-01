On peut toujours compter sur Hugh Grant pour des déclarations chocs destinées à le dévaloriser. Et il vient une nouvelle fois de frapper fort. Considéré comme le roi des comédies romantiques ( Quatre mariages et un enterrement, About a Boy, Coup de foudre à Notting Hill, L'amour sans préavis, Le come-back, Les mots pour lui dire, Love Actually...), il vient d'annoncer qu'il n'en tournera plus à l'avenir. "Mon problème -ce n'est pas vraiment un risque de tourner une comédie romantique pour moi - c'est que je suis trop vieux et trop laid désormais. Cela ne se produira plus."

Dorénavant, il se dit plus attiré par "les exercices violents" et préfère incarner " un psychopathe narcissique glaçant" dans la série The Undoing. A 60 ans, il lui reste bien du temps pour casser son image charmeuse ou amusante et hanter les cauchemars des spectateurs.