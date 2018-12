En 1987, le sénateur américain Gary Hart, auquel vous prêtez vos traits dans The Front Runner, brigue l’investiture démocrate. Mais le scandale ne tarde pas à éclater. Cet homme politique va en effet croiser sur son chemin un jeune mannequin de 29 ans. Problème, il est marié ! Oui, Hart était le favori des démocrates et de loin ! Avec son programme social et ses prises de positions en faveur des classes moyennes, il était bien parti pour devenir président des États-Unis ! Face à lui se trouvait le Républicain George Bush. Un homme plus âgé et beaucoup moins charismatique ! Seulement voilà, un journaliste va révéler dans un article que ce candidat tout fringant avait eu une aventure extraconjugale avec une certaine Donna Rice. Cette affaire d’adultère poussera Gary Hart à se retirer de la course à la Maison Blanche et de la vie politique !

