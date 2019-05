Cinéma Ceci n’est pas du cinéma, Monsieur Cinéma de la RTBF a fait une vilaine chute dans les escaliers et s’est fait opérer.

" Je dois subir une intervention chirurgicale. On doit me mettre une plaque dans le genou et dans la cheville , nous confiait hier Hugues Dayez depuis son lit d’hôpital. J’ai bêtement raté une marche dans les escaliers, chez un ami. Je précise que j’étais à jeun, c’était à midi !" Entre les va-et-vient des infirmières et ceux de son voisin de chambre qu’il salue, le journaliste cinéma de 55 ans garde le sourire malgré l’opération imminente. J’ai eu le sentiment, moi qui ne fais jamais les sports d’hiver, d’avoir fait une chute à ski avec les pieds qui partent dans un sens et le genou dans l’autre. Mes muscles du genou ont donc lâché et j’ai un os de la cheville fracturé. C’est pourquoi j’ai toute la jambe dans le plâtre sur la photo."

