C’est tout le paradoxe du cinéma français actuellement. Ébranlé par la pandémie de covid, la fermeture des salles et les scandales à répétition, il a rarement présenté autant d’œuvres majeures et grand public lors d’une cérémonie des César. Mais le public n’a presque pas eu l’occasion de les voir. Le palmarès de cette 46e édition risque donc de laisser plus d’un cinéphile de marbre, et, une fois n’est pas coutume, c’est bien dommage.

Un paradoxe que n’a d’ailleurs pas manqué de souligner Christian Clavier au micro de RTL France avant la soirée. Alors que la troupe du Splendid sera mise à l’honneur, il a tenu à tempérer la portée de l’événement : “Bon voilà, ils ont envie de nous rendre hommage, j’en suis très flatté. C’est parfait. Mais n’oublions pas que c’est totalement symbolique le fait qu’il nous invite nous cette année, où il n’y a pas de public dans les salles, alors que c’est le public qui nous a fait être là du début à la fin…”

Ses amis de la troupe, masqués, versaient plus volontiers dans la bonne humeur : “C’est un miracle d’être là tous ensemble, explique, taquin, Thierry Lhermitte. On ne se supporte plus.” “Il y en a qui ont pris un coup de vieux”, ajoute Gérard Jugnot. “On va recevoir sept César, pas un. ça coûte, ça douille”, conclut Josiane Balasko. D’évidence, le Splendid n’a rien perdu de sa verve.

Marina Foïs non plus, elle qui a lancé la soirée dans une ambiance surréaliste. “2020 arrive un virus, enfin une virus, au début, on l’appelait le covid, mais quand on a appris que ce serait long et chiant, on l’a mis au féminin. Comme ça tue surtout les vieux, on a enfermé les jeunes, fermé les cinémas et ouvert les églises comme on est un pays laïc. C’est vrai, l’art, quand c’est pas rentable, ça fait chier. C’est ça 2020.” Trash.

Et d’ajouter : “Pourquoi faire les César cette année devant une salle quasi vide. Acte de résistance ou pathétique ? On a réfléchi, on n’a pas trouvé, et c’est pour ça qu’on c’est dit que c’était essentiel. Je me suis fait vacciner avant tout le monde, parce que présenter les César, c’est une comorbidité importante. Si on ne se célèbre pas nous-mêmes, qui le fera ? Certainement pas les soignants : ils ont pris le goût aux applaudissements, ils ont un melon…”

Pas conventionnel, mais drôle. Voire par moments vulgaire, comme elle le reconnaissait elle-même.

Sur base des premiers prix remis, ceux des espoirs (féminin pour la très jeune Fathia Youssouf pour Mignonnes et Jean-Pascal Zadi pour Tout simplement noir), les premiers vainqueurs sont la diversité, le renouveau et l’humour.

Avec un César des lycéens et des décors, Adieu les cons s’annonce comme le grand favori de cette soirée. De bon augure pour Virginie Efira.