La logique hollywoodienne est implacable. Après avoir rapporté 2,96 milliards $ en quatre films, il était impensable de ne pas donner de suite à Hunger Games. Ou plutôt, un prequel. Qui sortira sur les écrans le 17 novembre 2023, soit huit ans après la deuxième partie de La Révolte.

L’histoire se déroule au moment des dixièmes Hunger Games (donc 64 ans avant le premier film). “Des années avant de devenir le président tyrannique de Panem, Coriolanus Snow, 18 ans, incarne le dernier espoir de sa lignée en déclin, une famille tombée en disgrâce après la guerre du Capitole, précise le synopsis. Alors que les dixièmes Games annuels approchent à grands pas, le jeune Snow est nommé mentor de Lucy Gray Baird, le tribut féminin du pauvre district 12. Mais après que Lucy Gray ait attiré toute l’attention de Panem en chantant en guise de défi pendant la cérémonie sélection, Snow estime pouvoir peut-être renverser la vapeur en leur faveur. Unissant leurs instincts de mise en scène et leur nouveau sens politique, la course contre la montre de Snow et Lucy pour survivre révélera finalement qui est un oiseau chanteur et qui est un serpent.”

Les fans resteront en terrain connu, puisque le film sera de nouveau réalisé par Francis Lawrence, sur base du roman de Suzanne Collins publié en 2020. Le casting, par contre, sera forcément nouveau, avec Rachel Zegler (West Side Story et bientôt Blanche-Neige) et Tom Blyth (The Gilded Age) dans les rôles principaux.

En attendant, voici la première bande-annonce du film, pas follement originale.