L'acteur, notamment aperçu dans Alien en plus de la saga de Tolkien, est décédé à 88 ans

L'acteur britannique Ian Holm, interprète de Bilbon Sacquet (alias Bilbo Baggings en VO) dans les films "Le Seigneur des anneaux" et "Le Hobbit", est décédé à 88 ans, rapportent les médias britanniques.

"Nous sommes très tristes d'annoncer que l'acteur Sir Ian Holm est décédé à l'âge de 88 ans", a déclaré son manager au Guardian. "Il est décédé paisiblement à l'hôpital, entouré de sa famille" des suites de la maladie de Parkinson. "Il était sympathique et très talentueux, il va beaucoup nous manquer."

Ian Holm, outre son empreinte laissée dans la saga cinématographique adaptée de l'oeuvre de Tolkien, aura eu une carrière artistique aussi riche que disparate, débutée sur les planches et avec des dizaines de films à son actif ("King Lear", "Chariots of Fire" , un petit rôle dans "Alien",...). Nommé aux Oscars et au Festival de Cannes, il a également joué dans "Frankenstein", "De Beaux lendemains" ou "Le Cinquième Element". C'est également lui qui prête sa voix au chef Skinner du restaurant Gusteau, dans le film d'animation "Ratatouille" de Disney/Pixar.