Les cascades étaient autant attendues par les fans de Jean-Paul Belmondo que craintes par les réalisateurs… et les compagnies d’assurances. À juste titre parfois.

Rachid Ferrache, le très jeune acteur du film, a d’ailleurs cru que la dernière heure de Bébel était arrivée durant le tournage de L’as des as. "Pendant la célèbre poursuite entre la voiture où nous sommes et les motards allemands, a-t-il expliqué à Télé Star. À un moment Jean-Paul me cède le volant. Bien sûr ce n’est pas moi qui conduis, mais le cascadeur Remy Julienne. Il pilote la Mercedes à distance, caché sur une plateforme. "

Manque de chance, en raison d’un faux mouvement, il perd la précieuse manette. "Je me retrouve donc à guider sur une route en pente la voiture lancée à pleine vitesse, avec Jean-Paul sur le capot… et mon pied n’atteint pas la pédale de frein ! Remy Julienne s’est hissé dans la voiture pour la stopper, mais on a frôlé le drame."

On l’ignore souvent, mais c’est dans ce film-là qu’a débuté la carrière d’un illustre chanteur. Un des jeunes boxeurs entraînés par Bébel n’est en effet autre que Florent Pagny. Mais à l’époque, on parla surtout d’une polémique, l’intelligentsia parisienne reprochant au film d’avoir empêché Une Chambre en ville de faire des entrées en salle. Ce à quoi Belmondo répliqua : "Gérard Oury doit rougir de honte d’avoir préconçu son film pour le succès ? Jacques Demy a-t-il préconçu le sien pour l’échec ?" Il n’avait pas tort.

P.L.