Facile de résumer Michel Denisot en un seul mot : touche-à-tout. Journaliste, présentateur du JT de 13 h de TF1, animateur (Mon Zénith à moi, Le Grand Journal), acteur, président du PSG ou directeur de la rédaction de Vanity Fair, il n’a cessé de varier ses activités. Et ce n’est pas fini. À 74 ans, il débute en tant que réalisateur avec Toute ressemblance…, une satire du monde de la télé. "Il y a tellement de cordes à mon arc que cela devient une harpe, s’amuse-t-il. L’idée n’est pas de moi. C’était une occasion unique qu’on me proposait. Ce n’est pas la première fois que je débute dans un domaine, et je m’en suis sorti en étant bien entouré. Ici, c’était la même chose. Je disais donc à tout le monde : ‘Je sais ce que je veux, je ne sais pas le faire, on va le faire ensemble.’ Et ça marchait très bien."

(...)