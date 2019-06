Le fouet et la veste de cuir n’ont pas fini de faire fantasmer les fans du 7e art. Mais, Dieu merci, sans aucun rapport avec 50 nuances de Grey.

Harrison Ford vient en effet de décider de récupérer dans les musées du cinéma ses ustensiles fétiches (sans oublier, évidemment, son chapeau Fedora), sans lesquels tout archéologue qui se respecte ressemble plus à un professeur d’université qu’à un aventurier. Malgré son âge (77 ans le 13 juillet), il veut enfiler une dernière fois le costume d’Indy et a convaincu Steven Spielberg de le suivre dans ce nouveau projet. "Le tournage devrait débuter l’an prochain, a-t-il déclaré à Variety. Je suis impatient. Les choses progressent bien."

L’occasion, pour lui, de faire ses adieux à son dernier personnage culte, après Han Solo (Star Wars) et Rick Deckard (Blade Runner). "Je suis Indiana Jones. Quand je ne serai plus, il ne sera plus", a-t-il ajouté. Alors que le président de Disney, lui, a assuré que "ce cinquième film ne sera pas le dernier". Steven Spielberg aurait déjà trouvé la solution : féminiser la franchise. "Nous devrions changer le nom de Jones en Joan, et il n’y aurait rien de mal à cela." Reste à voir si Harrison Ford lui refilera sa tenue le moment venu.