Le fouet et le Fedora vont de nouveau être à la mode lors des fouilles archéologiques. Après bien des reports dus au travail d'écriture et au covid-19, ce bon vieil Indiana Jones reprend du service. Dès la semaine prochaine, il passera à l'action en Angleterre et en Suisse, où des équipes sont déjà à pied d'oeuvre pour bâtir les ruines d'un château.

A part des clichés de paparazzi, à peu près rien n'a filtré du script. Si ce n'est que l'intrigue se déroulera dans les années 60 et que Mads Mikkelsen incarnera le nouvel ennemi d'Indiana Jones, à savoir un ancien scientifique nazi recruté par la Nasa pour le programme spatial. Outre Harrison Ford et Mads Mikkelsen, le casting comprendra aussi Phoebe Waller-Bridge (Fleabag, Solo: A Star Wars Story), Shaunette Renée Wilson (Black Panther, The Resident),Thomas Kretschmann (Avengers : l'ère d’Ultron, Westworld) et Boyd Holbrook (Logan, The Predator) seront aussi à l'affiche du film dirigé par James Mangold.

De tous, c'est Harrison Ford qui se montre le plus actif pour le moment. A peine arrivé en Angleterre, il a posé sur les réseaux sociaux pour une marque de whisky et de montres. Une sorte de cadeau d'anniversaire à l'avance, puisqu'il fêtera ses 79 ans le 13 juillet. Le film, lui, est attendu sur les grands écrans le 29 juillet 2022.