Les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour Donald Trump. Privé de Maison-Blanche et sous le coup d'une deuxième procédure d'impeachment (qui pourrait le priver de sa retraite de président et l'assurance santé qui va avec), l'ex-président a pu constater que sa cote de popularité avait aussi chuté dans le domaine de la télé et du cinéma.

Tous les ans, sur base de la rediffusion et du succès de leurs films ou programmes, les acteurs et présentateurs touchent des droits d'auteur. En 2018, par exemple, les reprogrammations de The Apprentice (avec le célèbre "Vous êtes viré !") lui avaient rapporté la coquette somme de deux millions de dollars. Deux ans plus tard, c'est la dégringolade vertigineuse, puisqu'elles ne lui ont plus permis d'encaisser que 275.000 dollars. Même tendance concernant ses caméos dans Home Alone 2 ou dans Little Rascals, qui sont passés d'une valeur de 1.000 dollars en 2019 à moins de 200 dollars un an plus tard.

Au niveau des bouquins, ce n'est guère plus brillant. The Art of Deal (Trump par Trump en français) lui avait permis de toucher un million de dollars lors de son entrée à la Maison-Blanche en 2017. L'année dernière, cela avait descendu d'une tranche, celle de 100.000 à un million de dollars. Et ses 14 autres livres ont rapporté rapporté des sommes qualifiées "d'insignifiantes" par The Hollywood Reporter.

Comme quoi ses 70 millions d'électeurs ne sont plus tellement touchés par sa fibre artistique.

Par contre, même si la Screen Guild Actors envisage de l'expulser de ses rangs, sa pension de 84.292 dollars n'est pas remise en cause. Et celle de l'American Federation of Television and Radio Artists, évaluée à 9.451 dollars, lui est aussi garantie. Pour lui, ce n'est que de l'argent de poche, mais cela devrait quand même lui permettre de s'offrir quelques jolis extras pendant sa retraite.