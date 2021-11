La scène peut surprendre, mais démontre qu’il ne faut jamais enfermer personne dans des cases : c’est sous les applaudissements de Luc Dardenne et accompagné de son chien Fluffy que Dany Boon est venu présenter Le corniaud, ce mercredi, au cinéma Palace, à Bruxelles. L’occasion pour lui de rendre hommage à Louis de Funès, une de ses idoles de jeunesse.

"J’ai aimé le cinéma populaire grâce à ses films, à son duo avec Bourvil, explique-t-il, très souriant. Il a été très important dans mon enfance, dans le fait d’aimer et de raconter des histoires avec des personnages qui font rire. Je ne l’ai jamais vu au cinéma, plutôt via des rediffusions à la télé. C’est le slapstick, le clown, le sens du rythme, de la comédie. Il avait un pouvoir à convaincre avec des choses délirantes. Comme dans Fantômas, quand il se cache derrière sa main, en voiture. Il arrive à nous faire croire qu’il est caché (rire). Il crée une humeur dans une situation basique. Je crois que les metteurs en scène attendaient ça de lui à partir d’une certaine époque. Gérard Oury lui a donné cet écrin en lui donnant des scènes d’une force, avec des histoires qui n’étaient pas écrites juste pour le gag. On avait le bonheur d’avoir cette deuxième ou troisième lecture. J’ai dû voir Le corniaud 30 ou 40 fois, mais je ris toujours autant."

Est-ce qu’il vous sert de modèle ?

"Sûrement de manière inconsciente. L’influence est dans le fait de faire des films qui ne sont pas basés uniquement sur les dialogues. Le corps, les expressions servent aussi de support aux scènes de comédie. C’est très important."

Les critiques l'avaient beaucoup blessé...

(...)