Faudra-t-il bientôt ajouter le sauvetage du monde dans la très longue liste des addictions, aux côtés notamment de l’alcool, de la drogue ou du travail ? La question paraissait complètement incongrue jusqu’à hier. Mais plus depuis. Par la faute de Robert Downey Jr.

Après avoir repoussé par dix fois toutes les menaces extraterrestres en tant qu’Iron Man, on le croyait rangé définitivement des armures. Lourde erreur. Même si elle ne passera plus par le cinéma, la protection de la planète reste au cœur de ses préoccupations. La preuve : il vient d’annoncer pour avril 2020 la création d’une fondation, la Footprint Coalition, destinée à nettoyer l’environnement par la magie des nouvelles technologies, l’intelligence artificielle et la robotique.

"Tony Stark a été un personnage intéressant et emblématique pendant onze ans", a-t-il expliqué lors de la conférence Amazon re : MARS. Un héros qui lui a donné le goût des progrès scientifiques. "Il y a environ six mois, j’étais à une table avec des gens très intelligents, impressionnants et experts dans leurs matières, qui m’ont déclaré : ‘Entre la robotique et les nanotechnologies, nous pouvons nettoyer significativement, si ce n’est complètement, la planète en dix ans.’ Et puisque je suis un enfant de 54 ans, j’ai répondu : ‘Faisons-le ! Engageons-nous dans un processus, formons une coalition.’ Et cela n’a pas mené à la réaction à laquelle je m’attendais puisqu’il y a eu un silence de mort."

Il en fallait plus pour le décourager. "Je sais que c’est un rêve un peu trop optimiste. C’est un projet qui a besoin d’énormément de logistique. Je vais me dévouer entièrement pour sa réussite, même partielle. En cas d’échec lamentable, ça resterait de toute façon la meilleure idée que j’aie jamais eue."

Désormais, il compte donc consacrer toute son énergie à ce nouveau combat. "Mon empreinte écologique est un cauchemar colossal. Je veux changer cela. Je vais m’y employer durant les onze prochaines années. Je dois faire quelque chose. Je suis au chômage…"

En passant d’Iron Man à Depollution Man, il n’a en tout cas pas perdu son sens de l’humour.