Actrice hors normes, mannequin star, Isabella Rosselini se consacre aujourd’hui aux animaux et à la nature. Parce que ça lui va bien…

Il y a tout juste 35 ans, en 1986, “Blue Velvet” sortait dans les salles obscures. Un vrai ovni en 24 images/seconde. Soit l’histoire d’un étudiant qui trouve par terre une oreille humaine, coupée. Il la ramasse et apporte l’appendice auditif à un détective. Il se lie d’amitié avec la fille de ce dernier. Ensemble, ils vont essayer de résoudre cette affaire. Le film entraînait alors le spectateur dans un milieu malsain, plein de pervers sexuels et de gens vraiment atteints. L’une des héroïnes de ce film “so special”, c’était Isabella Rossellini, la fille d’Ingrid Bergman et de Roberto Rossellini. À 69 ans printemps aujourd’hui, celle qui fut pendant quinze ans l’égérie au teint diaphane de Lancôme semble préférer désormais la compagnie des poules, moutons et canards à la jungle hollywoodienne peuplée de prédateurs de tous poils. C’est en effet dans une ferme bio à Long Island, à quelques encablures d’une plage, que la star mène une “dolce vita” qui n’appartient qu’à elle…

Quels souvenirs gardez-vous de ce tournage épique pour ne pas dire… barré ?