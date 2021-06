L’immigration, voilà bien un thème qui revient souvent dans les discussions. Surtout en période d’élections. Mais rarement avec autant de nuances que dans Sœurs, le parcours de trois Algériennes bien intégrées en France, considérées comme Françaises dans leur propre pays et qui recherchent le frère dont elles sont sans nouvelles depuis 25 ans.

"La double culture (la triple même en ce qui me concerne, algérienne, allemande et française) c’est paradoxalement ce qui vous attache à vos origines mais aussi ce qui vous en libère parce que vous faites d’emblée l’expérience d’un entre-deux, d’un espace de liberté où il sera possible d’être soi en échappant aux injonctions des autorités familiales qui vont chercher très loin dans l’histoire, leur légitimité ", explique Isabelle Adjani, qui incarne la sœur aînée. "La double culture c’est pouvoir s’arracher du sol, pouvoir flotter juste au-dessus, sans perdre le contact mais sans être retenue par les racines…"