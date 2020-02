Parmi les rares soutiens s’exprimant publiquement à Roman Polanski, celui de Fanny Ardant.

À l’issue de la cérémonie où elle a obtenu le César de la meilleure actrice dans un second rôle, elle a pris la défense du réalisateur. "Quand j’aime quelqu’un, je l’aime passionnément. Et j’aime beaucoup Roman Polanski, donc je suis très heureuse pour lui", a déclaré l’ancienne actrice fétiche de François Truffaut. "Après, il faut comprendre que tout le monde n’est pas d’accord mais vive la liberté. Je suivrais quelqu’un jusqu’à la guillotine, je n’aime pas la condamnation", a-t-elle encore lancé.

Et de poursuivre dans cette voie qui ne lui vaudra pas que des amis : "Dès que j’aime quelqu’un, je ne peux pas porter de jugement. Quand on est seul contre tous, je suis toujours pour celui qui est tout seul. J’ai envie de le défendre, j’ai envie de lui donner une chaleur."

D’autres personnalités ont défendu Polanski, comme Brigitte Bardot. "Heureusement que Roman Polanski existe et sauve le cinéma français de sa médiocrité ! Je le juge sur son talent et non sur sa vie privée ! Je regrette de n’avoir jamais tourné avec lui ! Vive Roman !", avait-elle posté sur son compte Twitter jeudi après-midi.