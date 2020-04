Jennifer Lopez jouera Griselda Blanco dans The Godmother, réalisé par Reed Morano.

Depuis l’été 2019, Jennifer Lopez rêve d’incarner Griselda Blanco, une baronne de la drogue en Colombie surnommée la Reine de la coca, La Madrina ou La Veuve noire. Dans les années 70, celle qui deviendra le modèle de Pablo Escobar avait trouvé le moyen d’inonder le marché américain avec sa production.

Après avoir incarné une arnaqueuse de la prostitution dans Hustlers, Jennifer Lopez explore à nouveau la personnalité d’une femme forte qui s’est fait une place au soleil dans un monde très machiste. Le projet, qui dormait depuis quelques mois, semble avoir retrouvé des couleurs grâce au confinement.

Puisque son mariage a été reporté à une date indéterminée pour cause de coronavirus, J-Lo dispose de temps libre et en profite pour faire avancer ce film intitulé The Godmother. Une réalisatrice a enfin été trouvée. Il s’agit de Reed Morano, surtout connue pour avoir mis en scène Meadowland (avec Olivia Wilde) ainsi que trois épisodes de la série La servante écarlate.

"J’ai toujours été fascinée par l’histoire de Griselda Blanco, j’ai donc sauté sur l’occasion pour l’incarner, explique Jennifer Lopez. Elle représente tout ce que l’on attend en termes de storytelling et de personnage fort. Dans un genre dominé par les légendaires parrains, je suis pressée de mettre en lumière cette anti-héroïne et je suis excitée de porter à l’écran cette tranche de vie."

Le tournage pourrait donc débuter assez rapidement après la fin du confinement.