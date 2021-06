La vengeance est un plat qui se mange froid. Même pour le plus célèbre agent secret de la planète, James Bond. Lorsque, le 14 octobre 2005, Barbara Broccoli annonce que Daniel Craig sera le prochain 007, le nouveau détenteur de la "licence to kill" déclare : "J’ai confiance, je le sens bien." Les fans ne sont pas de son avis et lancent une pétition pour boycotter Casino Royale en prétextant qu’un Bond blond constitue un crime de lèse-majesté.

Seize ans plus tard, il savoure sa revanche. Non seulement les quatre films de James Bond dans lesquels il a joué sont les quatre plus rentables de toute la série, mais en plus, quand No Time To Die sortira le 30 septembre, il battra deux nouveaux records.

Tout d’abord, celui de la longévité. Il sera resté seize ans dans le smoking de 007, soit deux ans de plus que Roger Moore. Ensuite, celui de la longueur. Officiellement, la durée du nouveau film n’a pas été communiquée. Mais bien celle d’un marathon de ses films, qui durera 705 minutes. Si on retire les quatre précédents, on peut en conclure que No Time To Die durera 162 minutes. Soit bien plus que le record de Spectre, qui était de 148 minutes.

Daniel Craig va donc faire durer le plaisir pour sa der des ders.